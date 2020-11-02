В ДТП в Ряжском районе пострадали три человека

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1 ноября на трассе Рязань – Ряжск вылетел в кювет Volkswagem Polo. Инцидент произошел в 02:10 в Ряжском районе (118-й километр). За рулем автомобиля находился 24-летний житель Ряжского района.

- Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП сам водитель, а также две пассажирки (22 и 24 года) госпитализированы с различными травмами.

Всего за пятницу и выходные в 11 ДТП пострадали 17 человек.