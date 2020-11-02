Рязанцам показали арку моста на улице Ленина изнутри

Фото: vk.com/npcrae

Директор научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов показал изнутри арку Большого каменного (Лыбедского) моста на улице Ленина. Нынешнюю конструкцию скоро демонтируют, чтобы воссоздать в близком к историческому, но более совершенном виде.

- В последний раз перед демонтажем осматриваем конструкции 170-летнего свода Большого каменного (Лыбедского) моста, - написал Конов в описании к видео. - Помимо исторической кладки отчетливо видны многочисленные следы ремонтов и усиления конструкции.

По словам археолога, в процессе реконструкции вскрываются архитектурные объекты, которые тут же фотографируют и переносят на чертежи. Многие элементы, не представляющие исторической ценности, теперь останутся только в этих материалах.

Напомним, по проекту реконструкции под мостом будет сквозной проход через арку, соединяющую две части Лыбедского бульвара.