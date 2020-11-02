Рязанку Елену Митину посчитали бесперспективным депутатом от "Единой России"

Елена Митина проводит тематический прием в дистанционном режиме. Фото: сайт "Единой России".

Елена Митина вошла в список депутатов «Единой России», которые имеют низкие шансы на переизбрание в 2021 году. В целом в него входят 75 политиков. Об этом заявили в ИА URA.RU со ссылкой на замруководителя центрального исполкома партии Дмитрий Миненко.

- Учитывалась работа депутатов на региональной неделе, работа в приемной, вовлеченность в решение проблем округа и региона, защита прав граждан, социальные инициативы, - определил критерии Миненко.

Отметим, что среди депутатов с низкими шансами на переизбрание есть представители практически всех регионов России.

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