COVID-19: Россия ставит очередной рекорд, ситуация в Рязанской области стабильна

В воскресенье, 1 ноября, в Рязанской области выявлено еще 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Темп суточного прироста составил 1 процент.

Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 10 825 рязанцев.

В России 1 ноября был поставлен очередной рекорд суточного прироста – 18 665 человек за день. На фоне постоянного обновление суточного рекорда в стране, ситуация в Рязанской области выглядит более стабильно – ежедневно выявляется порядка 100 новых случаев.

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