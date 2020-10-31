3 и 4 ноября пустят дополнительные «экспрессы» между Рязанью и Москвой

Когда дополнительный праздничный выходной примыкает к субботе или воскресенью, на железной дороге происходит небольшая корректировка расписаний «экспрессов» - они сдвигаются по неделе. Когда же праздничный день оказывается аккурат посреди рабочей недели, все становится сложнее, ведь далеко не факт, что будет значительное увеличение пассажиропотока. В этот раз железнодорожники приняли соломоново решение, добавив в расписание одну дополнительную пару «экспрессов», но на два дня. Итак, дополнительно, 3 и 4 ноября назначаются:

- электропоезд № 7085 Рязань-1 – Москва «экспресс», отправлением в 18.24;

- электропоезд № 7084 Москва – Рязань «экспресс», прибытием в 11.27.