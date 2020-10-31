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В Рязани началась «охота» на граждан, не соблюдающих масочный режим

Счет выписанных протоколов пошел на тысячи
Александр КАРАВАЕВАлександр КАРАВАЕВ
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С 28 октября по всей России начал действовать масочный режим, предусматривающий обязательное ношение средств защиты дыхания в местах массового скопления людей – в магазинах, транспорте и так далее. За нарушение предусмотрено наложение административного взыскания.

В связи с этим в Рязани прошли рейды по соблюдению масочного режима. Их результатом стало составление 100 протоков на организации, из которых 40 – предприятия торговли. На граждан составлено 1780 протоколов, сообщает оперативный штаб регионального правительства.