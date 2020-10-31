В первой половине ноября временно изменится расписание рязанских электричек

Пока не ударили морозы, железнодорожники спешат провести ремонт путей, не откладывая это дело до весны. А значит, в движении поездов появляются некоторые ограничения, из-за чего приходится несколько менять их график. Так, в ноябре будут изменено расписание движения следующих поездов:

Московское направление

7, 8 ноября

Электропоезд (далее – Э/П) № 6003 Рязань-1 – Голутвин, будет следовать до ст. Луховицы

Э/П № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03 – отменен

Э/П № 7071 Рязань-1 – Москва «экспресс», отправлением в 7.46, будет отправляться в 7.41

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 7.29, будет прибывать в 8.08

Э/П № 6012 Дивово – Рязань, прибытием в 9.04 – отменен

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.56, будет следовать от ст. Луховицы и прибывать в Рязань в 11.10

Э/П № 7048 Москва – Рязань-1 «экспресс», прибытием в 11.27, будет прибывать в 11.38

9, 10, 11, 12, 13 ноября

Э/П № 6993 Рязань-1 – Москва, отправлением в 5.18, будет следовать без остановок Недостоево, пл. 187 км., Жилые дома, Истодники, Слемы, Подлипки, 142 км., Черная

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, будет следовать до ст. Фруктовая

Э/П № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03, будет отправляться в 7.09

Э/П № 7071 Рязань-1 – Москва «экспресс», отправлением в 7.46, будет отправляться в 7.41

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.26

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 7.29, будет прибывать в 8.08

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.56, будет следовать от ст. Фруктовая и прибывать в 9.21

Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «экспресс», прибытием в 10.06, будет прибывать в 11.27

Сасовское направление

С 1 по 17 ноября

Э/П № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.45, буде прибывать в 11.49.

5 ноября

Э/П № 6033 Ясаково – Рязань, прибытием в 12.30, будет прибывать в 12.18

Ряжское направление

2 и 3 ноября

Э/П № 6306 Рязань – Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 14.28

6, 9, 11 ноября

Э/П № 6320 Рязань – Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 5.40

Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00, будет отправляться в 7.56

Э/П № 6306 Рязань – Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 12.45

Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59, будет прибывать в 14.37

12, 13 ноября

Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59, будет прибывать в 15.09

1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ноября

Э/П № 6306 Рязань – Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 13.55