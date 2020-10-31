Жильцов рязанского дома начала 19 века спасли от замерзания

Дом №22 на улице Сенной рисковал остаться без отопления. Фото: ОНФ

В самом центре Рязани, на пересечении улиц Сенной и Семинарской, стоит старый, но крепкий дом, построенный еще во времена царствования императора Александра I (1816 год). Причем здание жилое, в нем проживают 14 человек. Как и положено, у любого многоквартирного дома должна быть управляющая компания, но коммунальщики от его обслуживания отказались «из-за низкой рентабельности и текущего состояния».

В сентябре 2020 года представители УК и «Газпром межрегионгаз Рязань» отключили и опломбировали общедомовой газовый котел. Тем самым, перед началом отопительного сезона люди остались без тепла. Ведь именно газовое отопление является в этом доме единственно возможным.

Жильцам же предложили назначить ответственного, который пройдет обучение и будет следить за работой общедомового котла.

- Взять на себя обслуживание и содержание газового котла мы просто не могли. У нас все жители – пожилые люди, которые в этом просто не разбираются. А управляющим компаниям невыгодно обслуживать наш дом. Мы всерьез опасались, что войдем в зиму без тепла, – рассказала жительница дома на улице Сенной, 22, Татьяна Махота.

Жильцы обратились за помощью в ОНФ, а активисты этой организации, в свою очередь, попросили о содействии главу администрации Рязани Елену Сорокину.

В итоге найдена новая управляющая компания, которая взяла дом на обслуживание, и 30 октября отопительный котел вновь заработал.