Пятнадцатилетняя рязанка устроила ДТП под Пронском

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23 октября на 62 километре дороги Рязань – Скопин, перед Пронском, случилось ДТП. «Двенадцатая» протаранила в бок своего ВАЗовского «родственника» - «десятку».

Как сообщает «Пронская газета», в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних. Но самое интересное, что за рулем одной из машин находилась… пятнадцатилетняя жительница Рязани. Естественно, что в таком возрасте у нее не было и не могло быть водительского удостоверения.

По словам главного врача Новомичуринской межрайонной больницы Натальи Черницыной, подросток-водитель в состоянии средней тяжести был доставлен в их медучреждение, а затем перевезен в областную ДКБ. Другой девочке медицинская помощь была оказана на месте.

Стоит добавить, что владельцу авто, за рулем которого оказался подросток, грозит штраф по п. 3 ст. 12.7 КоАП РФ в размере до 30 тыс. рублей. Сама бедокурка за свои действия юридического наказания не понесет, так как не достигла возраста, с которого наступает ответственность.