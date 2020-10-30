Прорыв на улице Чкалова: движение транспорта восстановлено

Движение транспорта на улице Чкалова в Рязани восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Напомним, утром 30 октября, на водопроводе неподалеку от дома №9 на улице Чкалова произошла авария. Из-за нее на отрезке от пересечения с улицей Весенней до пересечения с улицами Вокзальной и профессора Никулина - перекрыли движение.

В связи с этим часть городских маршрутов общественного транспорта изменили схему движения. При этом в администрации Рязани обещали ликвидировать последствия коммунальной аварии уже к вечеру.

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