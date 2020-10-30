Будущего гиганта рязанского животноводства подключили к энергосетям

Две воздушные линии и два реклоузера пришлось возвести специалистам «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» чтобы подключить к электричеству первую очередь комплекса «Приокское мясо» - флагмана сельского хозяйства Спасского района.

Еще летом аграрии обратились с заявкой к энергетикам с просьбой о предоставлении новых мощностей. Современный сельскохозяйственный объект в Спасском районе, рассчитанный на 3600 голов элитного дойного стада, динамично развивается. Для бесперебойного функционирования комплекса с непрерывным циклом производства необходимо достаточное и надежное электроснабжение.

Сказано-сделано. Все строительные, монтажные и пуско-наладочные работы были проведены специалистами Рязаньэнерго в установленные сроки. Технологическое подключение агрокомплекса открыло новые возможности для увеличения им производства высококачественной продукции. Соглашение о строительстве в Спасском районе животноводческого предприятия Правительство Рязанской области и ООО «Приокское мясо» подписали в 2017 году. Возведение объектов началось весной 2019 года. Первая очередь комплекса была завершена летом текущего года. Строительство второй и третьей очереди планируется осуществить в 2021 году.