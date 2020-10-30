В Рязани подвели итоги первого года реформы по обращению с ТКО

За год регоператор сумел охватить работой 100% населённых пунктов области.

1 ноября исполняется один год с момента, когда в Рязанской области началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Именно с этого дня ООО «Эко-Пронск» приступило к своей операционной деятельности на территории нашего региона.

По этому случаю в офисе компании подвели итоги работы регионального оператора ТКО за 12 месяцев. На вопросы отвечали директор компании Валерий Матюхин, его первый заместитель Алексей Черкасов и водитель спецтехники Илья Крюков.

На встрече прозвучала информация, что в период работы регоператор сумел охватить работой 100% городских округов и сельских поселений области. Раньше было охвачено лишь 32% населенных пункта области. Жители оставшихся населенных пунктов были вынуждены сжигать или выбрасывать отходы в леса и овраги, что привело к негативной экологической обстановке в ряде лесных массивов. Сейчас ситуация исправляется.

За год усилиями регоператора устранили пять крупных нелегальных свалок.

- Несанкционированные свалки ликвидируются. За год усилиями регоператора устранили пять крупных нелегальных свалок, общим объемом 37 тысяч кубических метров, еще три свалки убираются в настоящий момент, - директор компании Валерий Матюхин.

Если раньше сфера перевозки отходов представляла собой непрозрачный рынок с «серыми перевозчиками», не имеющими лицензии и транспортирующими отходы в лесные массивы и ближайшие овраги, то сейчас в этой отрасли наведен порядок.

Вся техника перевозчиков оснащена датчиками системы контроля ГЛОНАСС. Это позволяет осуществлять экологический контроль за техникой и гарантирует доставку ТКО на официальные полигоны и объекты по обработке. В дальнейшем регоператор планирует внедрить новый электронный сервис, который позволит усилить эко-контроль, а потребители смогут подавать заявки на вывоз отходов в режиме онлайн.

Встреча с журналистами прошла в центральном офисе компании.

Проделана огромная работа по инвентаризации контейнерных площадок: по всей области их насчитали 10 тысяч 866 с количеством контейнеров 20 тысяч 890. Рассчитав потребности населения, было дополнительно создано 6 тысяч 308 контейнерных площадок, оснащённых необходимым количеством контейнеров, а именно — 9825 штук.

Из 26 полигонов, многие из которых не отвечали санитарным требованиям по оборудованию и условиям эксплуатации, сейчас осталось 16 полигонов, соответствующих современным стандартам, имеющих необходимую разрешительную документацию и квалифицированный персонал сотрудников.

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