Прорыв на улице Чкалова: где отключили воду, как ходит транспорт

Администрация Рязани рассказала о последствиях коммунальной аварии на улице Чкалова. Из-за прорыва водопровода холодную воду отключили по трем адресам:

- ул. Чкалова, д. 20, ул. 3-й Мопровский переулок, д. 4, д. 4 корп. 1;

Снизили подачу холодной воды почти по трем десяткам адресов:

- ул. Чкалова, д. 3, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 7, д. 7 корп. 1, д. 9, д. 9 корп. 1, д. 9а (школа №17), д. 11, д. 13, д. 19, д. 30/6;

- ул. Высоковольтная, д. 34/13;

- ул. Весенняя, д. 1/28, д. 4, д. 3/15, д. 8, д. 10, д. 12, д. 5, д. 7, д. 7 корп. 1, д. 9, д. 9 корп. 1, д. 11;

- ул. 3-й Мопровский переулок, д. 8, д. 10, д. 12.

Движение общественного транспорта в связи с перекрытием улицы Чкалова изменится до конца дня.

Троллейбусы №5 на площади Театральной разворачиваются и едут через площадь Мичурина, улицу Маяковского, Первомайский проспект, улицу Вокзальную. У вокзала Рязань-2 они вновь разворачиваются и тем же маршрутам возвращаются на улицу Строителей.

Маршрут №49 временно пустили по улицам Дзержинского и Высоковольтной. Автобусы №77 также объезжают по Высоковольтной, сворачивая затем на Весеннюю.