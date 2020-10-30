Общественная приемная «Единой России» продолжает работать в дистанционном режиме

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В связи с пандемией коронавируса региональная общественная приемная партии «Единая Россия» продолжает работать в дистанционном режиме.

«Личные приемы пока отменены и проходят в онлайн-формате: специалисты приемной записывают данные граждан и передают их депутатам, которые связываются с заявителями по телефону. Также продолжается работа по письменным обращениям: готовятся запросы в различные министерства и ведомства», – сообщила руководитель региональной общественной приемной партии, руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

Парламентарий добавила, что при необходимости жители могут обратиться к юристу правозащитного центра, который проконсультирует их заочно.

«Заявители могут обратиться за помощью по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23, а также направить обращение по электронной почте op@ryazan.er.ru или опустить в почтовый ящик, расположенный на двери приемной», – напомнила координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия».

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