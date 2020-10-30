Молодой рязанец продал пенсионерке сковородку за 17 тысяч рублей

С такими "менеджерами" лучше не связываться, а кошелек хранить надежно.

Как сообщает "СеверИнформ", молодой человек пришел к 81-летней женщине, представился менеджером по продажам, предложил ей сковородку по цене в 1 тысячу рублей. Бабушка согласилась.

Но после ухода "менеджера" выяснилось, что пропал кошелек с шестнадцатью тысячами рублей. Полицейским удалось найти вора - им оказался ранее судимый 28-летний житель Рязанской области.

- Я увидел, как пенсионерка достала из шкафа кошелек, из которого вынула деньги на оплату сковороды, а затем убрала его обратно. После получения денег за товар я попросил воды, а когда хозяйка квартиры ушла на кухню, вытащил кошелек из шкафа и ушел, - рассказал полицейским о своих действиях задержанный.

Уточним, что мужчине за содеянное грозит срок до пяти лет.

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