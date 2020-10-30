Более трети рязанцев игнорирует масочный режим

Маска - не только ради себя, но и ради здоровья других.

В октябре был проведен ряд совместных рейдов полиции и Роспотребнадзора. Предмет проверок: соблюдение масочного режима.

По данным оперативной рабочей группы регионального правительства, проведено около 700 контрольных мероприятий, в том числе 300 – на территории торговых организаций. Цифры нерадивого отношения рязанцев к состоянию своего здоровья говорят сами за себя: соблюдение масочного режима в общественном транспорте составляет около 65%, на предприятиях торговли, включая ТЦ – 60%.

Отметим, что по состоянию на 29 октября составлено 52 протокола по ст.6.3.ч.2 КоАП РФ. Судами приняты решения о привлечении нарушителей к административной ответственности на общую сумму 447 тысяч 500 рублей.

А тем временем в Рязани от коронавируса скончалась 52-летняя женщина. Она стала шестьдесят третьей жертвой пандемии в регионе.