Рязань читающая: более полутора тысяч рязанцев выбрали сервис «Ростелеком Книги»

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком».

В октябре прошлого года «Ростелеком» совместно с «ЛитРес» запустил новый сервис «Ростелеком Книги». За это время к нему подключились более полутора тысяч жителей Рязани. Пик востребованностипришелся на июль 2020 года, и количество пользователей услугой продолжает расти.

В сервисе представлены книги разных жанров и авторов. Стоимость базовой подписки — 199 рублей в месяц. При этом читать можно всей семьей, так как один аккаунт могут использовать с разных гаджетовдо пяти человек. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и «ЛитРес» дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Есть вещи, которые никогда не уйдут из нашей жизни, и книга относится к ним в первую очередь. Востребованность услуги“Ростелеком Книги”лишь подтверждает этот факт. Мы рады предоставить своим клиентам неограниченный доступ к большой электронной библиотеке “ЛитРес”, дать им право выбораплатформы для чтения –смартфон, планшет или ноутбук–ивозможность скачивать качественные легальные электронные версии книжных новинок быстрее, чем они появятся в печатном виде на полках магазинов».

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Роман Телков, клиент «Ростелекома»:

«Мне понравилась изменять настройки книги под себя: выбирать фон, размер шрифта, оставлять закладки и заметки в процессе чтения. Здорово, что приложение синхронизируется на разных устройствах: вечером удобно читать на экране побольше, а где-то в транспорте и формат телефона устроит, лишь бы не останавливаться на самом интересном месте».

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложенииЛитРес «Читай!»,которое доступно на гаджетахс операционной системой iOS илиAndroid. Книги можно загрузить на устройство и читать в приложении без доступа к интернету.

Четыре простых шага к подключению услугив едином личном кабинете: зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком Книги» и нажать «Подключить», авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса ЛитРес, указать номер телефона или адрес электронной почты.

Подробную информацию о сервисе и тарифах можно узнать на сайте «Ростелекома».