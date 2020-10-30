МФЦ, соцзащита и ЗАГС Рязанской области переходят на карантинный режим

МФЦ, соцзащита и ЗАГС в Рязанской области переходят на "карантинный" режим работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов изменил режим работы управления социальной защиты населения, МФЦ и ЗАГС. Распоряжение официально опубликовано 30 октября.

Согласно документу, со 2 ноября упомянутые учреждения должны принимать заявителей только по предварительной записи. Эти ограничительные меры связаны с неутешительной статистикой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что ЗАГС объявлял о переходе территориальных отделов по городу Рязани и Рязанскому району (а именно их касается распоряжение) на предварительную запись по телефонам ранее - уже с 23 октября.