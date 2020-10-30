На улице Чкалова в Рязани из-за аварии на водопроводе перекрыли движение

Схема: администрация Рязани.

В пятницу, 30 октября, на водопроводе неподалеку от дома №9 на улице Чкалова произошла авария. Ремонтные бригады МП «Водоканал» оперативно прибыли на место ЧП для устранения прорыва.

Из-за аварии с 11.30 и до завершения ремонтных работ на улице Чкалова – на отрезке от пересечения с улицей Весенней до пересечения с улицами Вокзальной и профессора Никулина – перекрыли движение транспорта.

Место аварии огорожено. Ведутся ремонтные работы. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.