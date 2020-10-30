Федеральный бюджет принят в первом чтении – треть расходов направят на «социалку»

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Госдума на пленарном заседании 28 октября приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ основан на базовом прогнозе социально-экономического развития страны и получился дефицитным. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, комментируя ход обсуждения законопроекта на пленарном заседании, подчеркнул, что в зале звучали призывы резко увеличить бюджетные расходы. Но в условиях дефицита – это «необоснованное и сиюминутное решение».

Сам проект бюджета парламентарий назвал напряженным. При этом в текущем году он впервые сформирован не от доходов, а от расходов – то есть, от исполнения государством своих обязательств перед людьми. По некоторым статьям правительству еще предстоит найти средства на то, чтобы их реализовать в полном объеме.

«Это означает, что мы как в сказке все желания выполнить не сможем. И поэтому мы должны сконцентрироваться на приоритетах. Что является главным для «Единой России»? Безусловное, безоговорочное выполнение государством всех социальных обязательств. Это заложено в бюджете. Включая новые пособия, которые появились только в этом году. Заложена индексация пенсий, МРОТ, прожиточного минимума выше инфляции. Есть средства – и они растут – на лекарственное обеспечение. Решаются вопросы, связанные с комфортной городской средой и устойчивым развитием села», – подчеркнул Андрей Исаев.

Второй приоритет партии – реализация национальных целей, обозначенных президентом. На это средств в бюджете достаточно. При этом «Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы при перераспределении средств социальный блок не затрагивали. Это касается, в том числе, строительства новых больниц.

Третья цель – соблюдение договоренностей с правительством о финансовой поддержке регионов.

Сейчас таких регионов, которые нуждаются в поддержке, существенно больше, отметил парламентарий. «Как минимум, на 10 регионов мы должны увеличить [список] и учесть те регионы, которые дают наихудшую статистику по демографии. Им необходимы индивидуальные планы, и «Единая Россия» будет это предлагать», – сказал парламентарий.

Партия продолжит работу над бюджетом. Ко второму чтению «Единая Россия» готовит пакет социальных поправок. «Мы рассчитываем на восстановительный рост экономики, а значит, на дополнительные доходы. Предлагаем уже сейчас определить приоритеты, на которые эти доходы должны пойти. Для фракции «Единой России» это то, что обеспечивает качество жизни людей. Для горожан – программа «Комфортная городская среда» и переоснащение городского пассажирского транспорта, для селян – «Устойчивое развитие сельских территорий». Мы предлагаем определить это в качестве основных приоритетов для дальнейшей работы над бюджетом», – резюмировал Андрей Исаев.

«Единая Россия» на протяжении нескольких месяцев работала вместе с правительством над проектом федерального бюджета. 12 октября на встрече с вице-премьерами, где обсуждались социальные приоритеты документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал бюджет социально ориентированным и сбалансированным. Он отметил, что кабмин учел все приоритетные направления расходов, а также предложения о финансировании партийных проектов, наиболее востребованных у жителей.

19 октября на встрече с руководством «Единой России» глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что партия ответственно подошла к распределению средств бюджета исходя из ситуации в стране – «с безусловным, неукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые страной соответствующим образом приняты, и о которых неоднократно говорил президент». Премьер также выразил надежду, что правительство найдет возможности для решения озвученных партией дополнительных вопросов.

Бюджет Рязанской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, как и федеральный, носит социальную направленность.

«Главный финансовый документ региона в связи со сложившейся ситуацией непростой. При этом в нем учтены все социальные обязательства перед жителями – они должны быть полностью выполнены», – подчеркнула руководитель фракции «Единой России» в законодательном собрании Татьяна Панфилова.

Парламентарий также добавила, что в региональном бюджете заложены средства на выполнение мероприятий в рамках реализации национальных проектов.

«Нацпроекты призваны улучшить качество жизни граждан, касаются стратегических сфер. Именно поэтому важно обеспечить выполнение всех запланированных этапов», – уверена Татьяна Панфилова.

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