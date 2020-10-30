Рязанского таксиста ограбили прямо среди бела дня

Полиция в данном случае действовала оперативно. Фото: архив "КП"-Рязань".

Дерзкое преступление случилось сегодня утром, 30 октября. В полицию обратился рязанский таксист, заявивший, что утром его ограбили двое неизвестных.

Суть происшедшего такова. Таксист находился по улице Новоселов, когда к нему начал придираться дуэт подвыпивших молодых людей. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой 40-летний мужчина выронил мобильный телефон. Заметив это, один из его "оппонентов" схватил гаджет и поспешно скрылся - второй ретировался следом.

Пострадавший описал внешность похитителя. Сотрудники полиции поняли, о ком идет речь. Они показали потерпевшему фото раннее судимого за грабеж 22-летнего рязанца. Таксист его опознал. Полицейские разыскали и задержали молодого жителя Рязани, успевшего сдать мобильный телефон в ломбард.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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