В Рязани от коронавируса скончалась 52-летняя женщина

30 ноября стало известно, что жертвой коронавирусной инфекции в Рязанской области стал еще один человек – всего в этом траурном списке теперь 63 фамилии. Подчеркнем, что смерть 52-летней женщины наступила еще 10 сентября. Полтора месяца судмедэксперты устанавливали непосредственную причину гибели и выяснили, что именно COVID-19 остановил сердце рязанки.

Нужно сказать, что по показатель смертности в Рязанской области небольшой. К примеру, в соседней Тульской области пандемия уже унесла жизни 423 человек, во Владимирской – 260.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Еще 105 человек заразились коронавирусом в Рязанской области

Сообщается о 67 выздоровевших за сутки и одном летальном исходе при COVID-19 (подробности).