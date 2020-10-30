В Рязани ночной рыбак поймал огромную щуку

Фото: группа "Новости Рязани ВКонтакте".

В ночь на 30 ноября подводный охотник с пятилетним стажем Павел Шудров подстрелил в реке Оке 10-ти килограммовую щуку. Об этом сообщает группа «Новости Рязани ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте». В новости также подчеркивается, что рыбина была добыта в черте города Рязани по всем правилам спортивного рыболовства.

Напомним, что двумя неделями ранее другому рязанцу Павлу Братышко также в Оке удалось поймать суперрекордного голавля весом более трех килограммов.

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