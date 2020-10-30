Еще 105 человек заразились коронавирусом в Рязанской области

30 октября в Рязанской области местная оперативная рабочая группа сообщила о 105 новых случаях заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе известно уже о 10624 людях, которым поставили диагноз COVID-19.

67 человек за минувшие сутки перешли из разряда заболевших в разряд выздоровевших. Всего в Рязанской области, если верить официальным данным, инфекцию в условиях самоизоляции или «ковидных» госпиталях перенесли 7630 человек.

Также по результатам экспертиз последствия COVID-19 признали причиной смерти еще одного человека. Всего опергруппа признает 67 летальных исходов.