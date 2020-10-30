Под Рязанью грузовик, разворачиваясь, устроил серьезное ДТП

Фото: УМВД по Рязанской области.

На дороге «Рязань – Пронск – Скопин» 29 октября случилось серьезное ДТП. По данным областного УМВД, в 13.20 в 37 километрах от областного центра столкнулись грузовик Mercedes и «Лада Ларгус».

По предварительной информации, аварию спровоцировал 39-летний житель Шацкого района, который разворачивался на своей фуре. 25-летний водитель «Лады» не смог избежать столкновения, но, к счастью, выжил, - ему оказана медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человека.