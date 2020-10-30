Тротуар, «встречка», ДТП: выходка хулиганов на квадрацикле возмутила рязанцев

Кадр видеозаписи сообщества vk.com/ryazandtp (автор - Артём Попков).

Хулиганы на квадроцикле устроили «покатушки без правил» по улицам Рязани. На Татарской их запечатлел видеорегистратор попутной машины. Запись появилась в сети и стала предметом активного обсуждения.

На опубликованных кадрах видно, как компания молодых людей рассекает по тротуару, выезжает на встречную полосу и, в конце концов, попадает в ДТП при повороте на улицу Дзержинского. Когда возмущенный водитель автомобиля, с которым произошло столкновение, подходит «разобраться» и начинает активно пускать в ход руки, парень на квадроцикле принимает решение скрыться с места ДТП и уезжает прочь.

Официальной информации об инциденте пока не поступало.