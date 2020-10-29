За сутки в рязанских больницах резко увеличилось количество пациентов с COVID-19

Вечером в четверг, 29 октября, оперативная группа Правительства Рязанской области сообщила, что по состоянию на 18.00 в больницах региона находятся 426 пациентов с COVID-19, в том числе шестеро детей. Днем ранее в больницах было 360 пациентов (из них четыре ребенка). Всего за сутки количество госпитализированных увеличилось на 66 человек!

Состояние 65 человек из числа госпитализированных врачи оценивают как удовлетворительное, 317 – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 44 человека, в том числе 16 на аппаратах ИВЛ.

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