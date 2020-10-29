Кафе в рязанском ЦПКиО будет нестационарным

Фото: администрация Рязани.

На совещании в рязанской горадминистрации обсудили размещение кафе в Центральном парке культуры и отдыха. Опрос по выбору места проходит онлайн в социальной сети «ВКонтакте».

- Понимаем и разделяем желание жителей о сохранении природного ландшафта, возможности спокойных и комфортных прогулок. Планируемое сооружение будет нестационарное, некапитальное, блочно-модульного типа, - пояснила начальник управления экономического развития Ирина Гончарова, добавив, что это будет кафе для семейного питания.

Гончарова представила дизайн-проект нового объекта. Кафе проектируется с панорамным остеклением и при этом всесезонным. Туалетную комнату сделают доступной для всех посетителей парка.

В администрации Рязани заверили, что при размещении сооружения не пострадает ни одно дерево и не будет нанесен ущерб экосистеме.