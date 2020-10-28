Коронавирус за сутки выявили в 35 точках Рязанской области

В Рязанской области новые случаи коронавируса за сутки выявили в 35 населенных пунктах. Такова статистика, опубликованная 28 октября региональным оперштабом.

Из 104 положительных тестов на COVID-19 в Рязани сдали 39. Очередной ощутимый прирост (11 заболевших) произошел в Скопине. Меж тем на карте пандемии появилось еще четыре точки: о первых заражениях стало известно в деревне Аксеново (Касимовский район), селе Ернеево (Сасовский район), деревне Дербень (Захаровский район), поселке Газопровод (Кораблинский район).

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 27 октября:

- Рязань - 5400 случаев с начала пандемии (+39);

- Рязанский район – 460 (+4) (Поляны – 58 (+1), Дядьково – 41 (+2), Турлатово – 9 (+1));

- Скопин – 315 (+11);

- Ряжск – 276 (+1);

- Касимов – 263 (+6);

- Рыбное – 247 (+1);

- Сасово – 220 (+3);

- Скопинский район – 178 (+1) (Успенское – 18 (+1));

- Шиловский район – 176 (+3) (Ибредь – 10 (+1), Сасыкино – 6 (+1), Задубровье – 5 (+1));

- Рыбновский район – 172 (+2) (Старолетово – 8 (+1), Ветзоотехника – 7 (+1));

- Касимовский район – 161 (+1) (Аксеново – 1 (+1));

- Спасский район – 158 (+1) (Кирицы – 4 (+1));

- Михайловский район – 153 (+1) (Щетиновка – 4 (+1));

- Шилово – 126 (+4);

- Михайлов – 123 (+3);

- Александро-Невский район – 77 (+1) (Бурминка - 5 (+1));

- Сапожок – 72 (+1);

- Кораблино – 70 (+4);

- Шацкий район – 70 (+2) (Черная Слобода – 18 (+1), Выша – 3 (+1));

- Сасовский район – 65 (+1) (Ернеево – 1 (+1));

- Спасск-Рязанский – 62 (+2);

- Шацк – 60 (+3);

- Захаровский район – 58 (+1) (Дербень – 1 (+1));

- Спас-Клепики – 58 (+2);

- Пронск – 48 (+1);

- Ухолово – 42 (+2);

- Захарово – 40 (+1);

- Милославское – 40 (+1);

- Кораблинский район – 35 (+1) (поселок Газопровод – 1 (+1)).