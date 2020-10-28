Рязанские молодогвардейцы оказывают адресную помощь

Фото: "Молодая Гвардия"

Депутат Новопанского сельского поселения Михайловского района, заместитель руководителя регионального отделения МГЕР Вячеслав Поскребышев посетил фельдшерско-акушерский пункт в с. Стубле Михайловского района.

Он передал врачам средства защиты и необходимые медикаменты, которых не хватает в данном фельдшерско-акушерском пункте:

«Ко мне обратилась Бочихина Раиса Михайловна фельлшер Стублевского медпункта (ФАПа). Пункту не хватало медикаментов. Мы собрали помощь: маски, перчатки, антисептики, разовые пеленки, тонометр, шприцы и спиртовые салфетки».

Раиса Михайловна выразила отделению благодарность за оказанную помощь.

«Спасибо, что есть такие неравнодушные ребята всегда готовые помочь. Отдельно хочется поблагодарить Вячеслава за оперативность и максимальную поддержку»

Отметим, что с самого начала распространения новой коронавирусной инфекции рязанские молодогвардейцы оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией: передают медицинские маски волонтерскому корпусу, многодетным семьям, а также врачам.