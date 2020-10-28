Помощникам депутатов Рязоблдумы готовятся удвоить зарплаты

В Рязанскую областную Думу внесли законопроект с поправкой в закон «О статусе депутата…». Документ попал в распоряжение интернет-газеты «Вид сбоку». При этом на официальном сайте законодательного собрания он не размещен.

Сетевое издание утверждает, что поправка заключается в повышении зарплаты штатным помощникам депутата с 27,6 тыс. рублей до 60 тыс. рублей. Это сомнительное мероприятие, которое пока на заседаниях не обсуждалось, потребует дополнительно выделить из бюджета 20,2 млн. рублей.

Депутатов в региональном парламенте 40. Согласно действующей редакции закона «О статусе депутата…», каждый может иметь не более 15 помощников с фондом оплаты труда 2,5 своего должностного оклада.

В самой Рязоблдуме новость никак не комментируют.