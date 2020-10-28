«Оазис» бесплатной парковки в центе Рязани ликвидируют

Администрация Рязани решила ликвидировать «оазис» бесплатной парковки в центре города. Речь идет об участке улицы Право-Лыбедская от пересечения с улицей Горького до входной группы стадиона «Спартак». Причем его не сделают платным, а установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

«В целях упорядочения парковки транспортных средств», - так объясняют решение чиновники.

Согласно тексту объявления, изменения начнут действовать с 20 ноября.

Стоит отметить, что с введением в центре Рязани зон платной парковки указанный участок, где она не действует, стал пользоваться у автомобилистов большой популярностью.