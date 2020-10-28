В Рязанской области зафиксировано 104 новых случая COVID-19 и два летальных исхода

В среду утром, 28 октября, оперативная группа Правительства Рязанской области сообщила, что в регионе выявлено еще 104 новых случая заболевания COVID-19. Темп суточного прироста составил один процент. Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 418 рязанцев.

Согласно официальной статистике, увеличилось и количество летальных случаев. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 62-х человек в Рязанской области – плюс два человека за сутки.

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