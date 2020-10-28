Умер рязанский КВНщик Никита Васильев

Никита Васильев. Фото: команда КВН "Сборная подъезда"

«Сегодня ночью не стало человека, который был лицом нашей команды - Никиты Васильева», - такое сообщение появилось 28 октября в группе рязанской команды КВН «Сборная подъезда». Обстоятельства смерти выпускника Рязанского государственного университета не обнародуются.

Для мамы Никиты его сокомандники организовали сбор средств. Реквизиты – по ссылке. Также сбор средств намерен организовать профком студентов РГУ, члены которого также выразили соболезнования:

- Буквально несколько дней назад у него с ребятами была очередная игра... Никита заряжал позитивом всегда и не смотря ни на что, - вспоминают о нем в альма-матер.