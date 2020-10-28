Две рязанские дороги перейдут в собственность области

Улица Большая является транзитной и соединяет между собой дороги регионального значения. Яндекс

Северная окружная дорога и улица Большая будут переведены в собственность региона. Так было решено 27 октября на очередном заседании Рязгордумы.

Почему лица Большая? Из-за того, что является транзитной и соединяет между собой дороги регионального значения: мостовой переход через реку Оку на дороге Спас-Клепики – Рязань и Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово.

Северная окружная дорога является продолжением автодороги общего пользования регионального значения - Северный обход Рязани.

Мы предполагаем, что процессуальные изменения связаны со строительством нового мостового перехода через реку Ока, или, как его называют в народе, моста-дублера.

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