В Рязани уменьшается количество больных COVID-19 на аппаратах ИВЛ. Им становится лучше или…

Вечером во вторник, 27 октября, рабочая группа Правительства Рязанской области обновила данные о состоянии больных коронавирусной инфекцией в регионе. По состоянию на 19.00 в рязанских больницах находятся 376 пациентов, в том числе четыре ребенка.

Из них состояние 68 медики оценивают как удовлетворительное, 280 пациентов находятся в средней степени тяжести. Тяжелых больных 28 человек. При этом если еще 25 октября к аппаратам ИВЛ в Рязанской области были подключены 20 человек, то 26 октября их количество уменьшилось до 18 человек, а к 27 октября – до 15 человек.

Хочется думать, что этим тяжелым больным стало немного легче, и аппарат ИВЛ им больше не требовался. В самое худшее верить не хочется…