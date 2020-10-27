Рязанской области выделили более 140 миллионов рублей из резервного фонда

Депутат Государственной Думы Андрей Макаров (слева) и губернатор Николай Любимов.

Во вторник, 27 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что регион получит более 140 миллионов рублей дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ. Деньги потратят на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь больным COVID-19.

Николай Любимов сообщил, что о таком решении ему в свою очередь стало известно от председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.

- Выделенные средства незамедлительно будут направлены по назначению, - заверил глава региона.