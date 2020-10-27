Юлия Рокотянская вручила удостоверения новым депутатам гордумы

Юлия Рокотянская поздравила новых депутатов гордумы.

Во вторник, 27 октября, на очередном заседании Рязанской городской Думы председатель гордумы, глава муниципального образования город Рязань Юлия Рокотянская вручила удостоверения новым депутатам. Документы получили Елена Акимкина, Дмитрий Иваничкин и Евгений Мясин.

В соответствии с изменением состава депутатского корпуса внесены изменения в состав комитетов городской Думы. Елена Акимкина будет работать в комитетах по общественной безопасности и противодействию коррупции и по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры. Дмитрий Иваничкин войдет в состав комитетов по общественной безопасности и противодействию коррупции и по экономическому развитию и муниципальной собственности, Евгений Мясин – в комитеты по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике и по градостроительной деятельности и землепользованию.

Заместителем председателя комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции утвержден Дмитрий Иваничкин, заместителем председателя комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике – Павел Ахунов.

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