В «Наташкином парке» в Рязани демонтировали детскую площадку

К концу месяца здесь установят новое игровое оборудование. Фото: Константин МОГИЛИН

27 октября в Верхнем городском парке Рязани завершились работы по демонтажу деткой площадки, простоявшей здесь несколько последних лет. Рабочие разобрали игровое оборудование, погрузили его на транспорт и увезли.

К 30 ноября на освободившемся месте «Наташкиного парка» появится новая и современная площадка. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Контракт на выполнение работ заключен с подрядчиком ООО «Атрикс 62» 7 октября. Стоимость благоустройства составит 7 миллионов 214 тысяч 562 рублей.

Напомним, что с 15 октября в парке работают десять прожекторов, проецирующих различные детские сюжеты, стихи и тематические изображения.