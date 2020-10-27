В Рязани скончался выдающийся ученый современности Владимир Гармаш.

В Рязани ушел из жизни выдающийся ученый современности Владимир Яковлевич Гармаш, сообщает Рязанский государственный медицинский университет.

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Гармаш родился в 1931 году.

В 1955 году окончил лечебный факультет Воронежского ГМИ.

В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1967 году - докторскую диссертацию.

В 1973 году Владимира Яковлевича избрали заведующим кафедрой факультетской терапии Рязанского медицинского института имени академика Павлова, которую он возглавлял более 30 лет. С 1982 года базой кафедры стала новая областная клиническая больница. Сотрудники кафедры интенсивно изучали вопросы пульмонологии, ревматологии, кардиологии.

Клиническое мышление Владимира Яковлевича, соединение с широкими теоретическими знаниями целого ряда фундаментальных наук, позволило достичь значительных успехов в области клинической медицины.

В 2012 году профессор Гармаш внесен в энциклопедию «Лучшие люди России» как выдающийся ученый современности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!