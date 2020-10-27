Рязанский краевед выяснил, где именно ранее находились статуи, обнаруженные в Оке

Группа "Рязань, которую мы потеряли", социальная сеть "ВКонтакте".

Рязанский краевед Александр Дударев знакомых многим по группе «Рязань, которую мы потеряли» в социальной сети «ВКонтакте» выяснил, где именно ранее находились статуи обнаруженные этой осенью в Оке.

- Не было сомнений в том, что эти найденные на берегу Оки скульптуры раньше стояли на территории Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставки (Торговый городе – Ред.). Но было интересно понять, как они выглядели и рядом с какими павильонами располагались.

Проанализировав найденные фрагменты и старые фотографии, Александр Дударев пришел к выводу, что скульптуры девушки с кукурузой и парня шахтера находились рядом с павильонами №3 «Промышленность и стройкооперация» и №2 «Рязань - селу».

Также краевед предлагает, вернуть статуи в Торговый городок, который недавно получил охранный статус.В проведении «расследования» Александру Дудареву помогли старые фотографии

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Предположительно, что раньше были размещены в Торговом городке (подробности).