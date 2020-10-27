В Касимове пропал мужчина в серых клетчатых шлепанцах

Ориентировка отряда "Liza Alert Рязань".

Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» во вторник, 27 октября, опубликовал информацию об исчезновении 53-летнего жителя Касимова Алексея Викторовича Егоркина.

Сообщается, что мужчина ненадолго вышел из дома в шлепанцах и пропал. Произошло это сегодня утром – 27 октября.

Его приметы: рост 179 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые с проседью, залысина по вискам и макушке.

Был одет в черную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны и серые шлепанцы в клетку.

Всех, кто располагает любой информацией об Алексее Викторовиче, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 8-906-545-41-41.