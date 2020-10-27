По факту исчезновения 37-летней рязанки следователи возбудили уголовное дело.

Рязанские следователи разыскивают 37-летнюю Веру Пантелееву, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным ведомства, женщина с 10 по 14 февраля 2018 года покинула место временного проживания в доме по улице Татарской в Рязани, и до настоящего времени место ее нахождения не установлено. По имеющимся сведениям, она могла направиться в Москву или Московскую область.

«По факту безвестного исчезновения Пантелеевой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство»)», - говорится в сообщении.

Приметы на момент исчезновения: на вид 37 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное европейского типа, глаза серо-зеленые, волосы прямые, крашеные в темный тон, голос тонкий.

Всем, кто видел Веру Пантелееву или что-либо знает о месте ее нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по Рязанской области по телефонам: (4912) 21-81-69, 8-910-906-11-41 или 02.

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