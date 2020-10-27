В Рязани иномарка врезалась в КАМАЗ, предназначенный для уборки улиц

Фото с места ДТП.

В понедельник, 26 октября, в Рязани на Московском шоссе напротив строения 24а произошло серьезное ДТП. 23-летний житель областного центра, управляя иномаркой Hyundai Solaris красного цвета, по предварительной информации, не правильно выбрал безопасную скорость для движения и врезался в КАМАЗ, предназначенный для уборки улиц. Спецтехникой управлял 27-летний молодой человек.

В результате ДТП легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а его водитель тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали.

Проводится проверка.