За сутки в Рязани от коронавируса умер еще один человек. Всего – 60 смертей. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Рязанской области непосредственно от коронавируса скончался еще один человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли уже 60 человек.

Напомним, 27 октября в Рязани и области коронавирус выявили еще у 103 человек. Темп прироста за сутки составил 1%. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 10314 человек.

Ранее мэрия Рязани опубликовала статистику по количеству зараженных в районах города. Лидирует Октябрьский районе (читать подробнее).

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