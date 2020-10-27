Вторая волна коронавируса в Рязани? За сутки у 103 человек обнаружили COVID-19

Во вторник, 27 октября, в Рязанской области выявили еще 103 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативная рабочая группа регионального правительства. Темп прироста за сутки составил 1%.
Таким образом, с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 10314 человек.
Ранее мэрия Рязани опубликовала статистику по количеству зараженных в районах города. Лидирует Октябрьский районе (читать подробнее).
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