На берегу Оки в Рязани обнаружили скульптуры сталинских времен. Фото: телеканал "Город".

В Рязани на берегу Оки обнаружили фрагменты скульптур предположительно сталинской эпохи, сообщает телеканал «Город». Во время сильного отлива местные жители заметили у причала выступавшие из песка части памятников. Один из них - молодой парень в пиджаке, второй оказался без головы, есть лишь часть женской вышиванки и рука, сжимающая кукурузу.

По предположению руководителя НПЦ «Рязанская Археологическая Экспедиция» Василия Конова, оба фрагмента являлись частью архитектурного ансамбля из Торгового городка – рязанской ВДНХ.

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