Коммунальную аварию в Песочне устранили, движение открыли

Рано утром 27 октября рабочие «Водоканала» устранили аварию в микрорайоне Дашково-Песочня, а в 07:30 открыли движения для транспорта на улице Зубковой, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, коммунальная авария произошла вечером 26 октября. В результате происшествия на пересечении улиц Зубковой и Тимуровцев размыло грунт, и образовался провал. Автомобилистам закрыли движение (читать подробнее).

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