Еще двух рязанцев, зараженных коронавирусом, отключили от ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 27 октября в больницах Рязанской области находятся 347 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на одного человека меньше, чем сутками ранее. Из них четыре ребенка.

Состояние 68 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 251 пациент - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 28 (-1) человек, из них 18 (-2) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

Ранее мэрия Рязани опубликовала статистику по количеству зараженных в районах города. Лидирует Октябрьский районе (читать подробнее).

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