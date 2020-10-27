Суточным лидером по приросту коронавирусных больных стал Октябрьский район

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, утро 27 октября - в Рязанской области зарегистрировали 10211 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 5317 человек проживают в Рязани.

Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:

- в Московском районе – 1694 (+11 за сутки) случая;

- в Октябрьском районе – 1471 (+16) человек заболели;

- в Железнодорожном районе – 1312 (+14) случаев;

- в Советском районе – 840 (+11) случаев заражения.

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